Regeringens nye topskattelettelse øger uligheden

Læserbrev: Arveafgiften er den nye gave til vælgerne fra regeringen, som vil afskaffe den. Men hvor er det egentlig sådan en skattelettelse havner? Det er i lommerne på dem i samfundet, som i forvejen har store formuer.

Formueuligheden er steget i forbindelse med finanskrisen og på grund af store ejendomsgevinster. I Gentofte efterlades der i gennemsnit en formue på 3,7 mio. kr. til arvingerne. Det er næsten syv gange så meget som gennemsnittet i Vejen Kommune, hvor der efterlades 547.600 kr.

Arveafgiften er en afgift for de rige. Hvorfor skal en privilegeret arving ikke betale en afgift for at modtage en stor arbejdsfri indkomst? Meget af formuen er samfundsskabt værdi, fordi stigende ejendomspriser ikke er resultatet af ejerens arbejde.

Arveafgiften bidrager med ca. 4,5 mia. kr. om året. Penge som bruges at give os alle bedre skoler og sygehuse. Det er dybt godnat at sende pengene ind i de mest bugnende bankbokse, så arven kan blive større for dem, som er født med en guldske i munden.

Det plejer ikke at være Dansk Folkepartis politik at skære i ældreplejen, på sygehusene eller i børnehaverne for at få råd til at give skattelettelser til de rigeste. Så for velfærdens skyld håber jeg, at DF finder sammen med Socialdemokratiet i kampen for velfærd og imod skæve skattelettelser. Desværre har DF været lidt tavse i debatten hidtil.