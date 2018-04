Rastepladser. Det er kommunens pligt at kontrollere

Læserbrev: Kommunerne skal have flere redskaber til at kontrollere udenlandske chauffører - og de skal have pligt til det.

Når udenlandske chauffører rykker ind til dårligere løn- og arbejdsvilkår, bliver det først og fremmest er problem for kommunerne, der mister arbejdspladser og oplever de problemer, det medfører, når bilerne holder overalt, og chaufførerne sviner og drikker for at glemme deres ensomme og sørgelige liv.

Kommunerne skal derfor have flere muligheder for at bringe orden i forholdene. Jeg har længe undret mig over velvilligheden til at indføre flere og flere redskaber overfor rockerne, som vi alle kan være fælles om at hade. Men de arbejdsgivere, som udnytter smuthullerne og sætter det danske arbejdsmarked under pres med ringere løn- og arbejdsforhold, vendes det blinde øje til.

Kommunerne skal gå efter de arbejdsgivere, der ikke har orden i tingene og med alle mulige, lovlige redskaber: brandeftersyn, bygningsreglement, bøder for at kaste affald i naturen, p-bøder, betalingsholdepladser og hvad der kan findes frem af mulige tiltag: Kontrol, kontrol, kontrol - indtil vi har fået løst udfordringerne.

Det er på tide, at Folketinget står sammen og laver den nødvendige lovgivning, der giver hjemmel til at lave en ærlig indsats på området.