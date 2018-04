Prøv at leve for en folkepension

Læserbrev: Alletiders Gedemarked, røde klude og råb og skrål udenfor forligelsen. Et desperat forsøg på at få hele befolkningen til at forstå at man er ved at dø af sult, selv om man har en hyre på tre gange en folkepensionist.

Og så skal hele samfundet lukkes ned, hvis ikke vi får fores vilje. Alle de ulykker, det vil medføre, kan vi ikke tage os af.

Hele medieverdenen har haft rigtig travlt med at opremse antallet af ulykker, der skulle jo nødig være nogen ude i samfundet, der går glip af, hvad der foregår.

Som folkepensionist er det umuligt at have den mindste smule medlidenhed med alle de "skabhalse", der ikke ville tage skade af at nulstille det nuværende lønniveau i tre år. De ansatte, der administrerer den danske model, kan så holde ferie.

Selvfølgelig bliver man ikke populær med dette indlæg, men jeg sover godt om natten. Debatredaktøren kan jo også bare anbringe indlægget nederst i bunken.