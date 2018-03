Politisk prioritering

Læserbrev: Det er vist velkendt hos de fleste, at DFs og DRVs tilgang til at håndtere problemerne omkring indvandring er vidt forskellige. Forenklet vil DF stille krav om tilpasning til de tilkommende, hvor DRV vil stille kravene til danskerne. Jeg føler hverken lyst eller forpligtigelse til at tilpasse mig Islam eller en mellemøstlig kultur. Anne Marie Geisler Andersen reflekterer på mit læserbrev, hvor jeg bl.a. udtrykker, at de migranter, som ikke vil det danske, og som vi ikke kan slippe af med, skal hjælpes på vej. Når jeg tænker på "hjælp" går det i retningen af krav og lukkede pengekasser. Islam giver muslimske migranter livsindholdet, og naive danskere forsørger dem. Det resulterer i, at langt den overvejende del er på kontanthjælp eller i kunstig beskæftigelse. Mindst 36 milliarder kr. fragår velfærd til danskere, og spildes på muslimsk indvandring. Det vil DF og en stigende befolkningsandel ikke.