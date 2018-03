Politikere på Christiansborg skal ikke blande sig

Læserbrev: Når det gælder de aktuelle forhandlinger om løn og arbejdsforhold på det offentlige område, så har jeg naturligvis mine holdninger og mine sympatier - men som politiker må jeg kende min rolle, selv om det kunne være tillokkende at iføre sig populismens grimme maske:

Den danske model bygger helt fundamentalt på, at det er arbejdsmarkedets parter, der forhandler sig frem til et resultat uden indblanding fra nogen som helst og slet ikke de politiske partier

Hvis parterne ikke kan blive enige træder forligsinstitutionen til og medvirker til at skabe en løsning som begge sider i konflikten kan enes om

Ser det ikke ud til at lykkes, kan parterne bruge de konfliktvåben som er accepteret i en arbejdskamp, henholdsvis strejke og lockout

Derfor er det fuldstændigt underminerende for modellen, når nogle politikere - senest Pia Kjærsgaard om sosu-assistenter, her, midt under forhandlingerne, åbenlyst for at indsmigre sig hos bestemte lønmodtagergrupper, blander sig i konflikten

Med den adfærd ødelægger vi den danske model og indfører den sydeuropæiske model, hvor det er politikere og lovgivning, der fastsætter lønninger og normer på arbejdsmarkedet

Det er efter min mening en rigtig dårlig vej at gå!