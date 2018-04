Plads til alle i Danmark? Nej

Læserbrev: Engang imellem siges det i debatten (typisk af venstrefløjen), at i Danmark skal der være plads til alle. Tillad mig at sige det som det er: Glem det. Udsagnet er luftigt og indholdsløst - og i øvrigt helt tosset.

Generationer af danskerne har ikke brugt mange hundrede år på at bygge Danmark op til et civiliseret, rigt, frit og trygt land blot for, at alle mulige, der måtte have lyst til at bo her, kan få retten til det ud fra en tossegod "alle-har-ret-til-at-være-her"-ideologi.

Det skal man tværtimod gøre sig fortjent til. For Danmark er danskernes land. Og hvis man ikke kan lide lugten i bageriet, så er man velkommen til at pakke sydfrugterne og smutte hjem igen. Sandheden er, at der ikke er plads til alle. Der er plads til dem, der ønsker at tilpasse sig - ikke til folk, der kommer for at lave Danmark radikalt om.