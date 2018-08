Pensionssystemet. Kommentar til læserbrev

Læserbrev: Det er rigtigt, at landmænd og andre personer, som driver selvstændige virksomheder, skal være opmærksomme på at sikre deres pension.

De fleste ejere af mindre virksomheder oplever ofte, at økonomien kan være meget stram, og al kapital derfor arbejder i virksomheden for at mindske behovet for at optage lån.

En skilsmisse kan fjerne den kapital, der skulle have udgjort virksomhedsejerens pension. Selv om ægtefællen har en stor pension (som ikke kan røres ved bodelingen) og aldrig har taget et reelt ansvar eller risiko for virksomheden lægger juraen/advokaterne ved en bodeling kun vægt på, om kapitalen på skilsmissetidspunktet befinder sig i "den kasse, der ikke må stjæles af". Der tages ikke hensyn til rimelighed, retfærdighed og parternes reelle økonomi efter bodelingen.

Jeg har selv oplevet at blive plukket ved en bodeling. Hvis jeg vil gå på pension som 65-årig, så er renter og afdrag på det lån, jeg har optaget for at betale min ekskone det, jeg blev dømt til, cirka 50.000 kroner højere per år, end det jeg kan få udbetalt i pension.

Til politikerne: Der er brug for, at de mindre virksomheder ikke længere bare er et økonomisk tag selv-bord ved en bodeling. Det er små risikovillige virksomheder, der rummer det største potentiale for øget beskæftigelse.