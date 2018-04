Pengene er der - men bliver ikke brugt

Læserbrev: Dansk økonomi har efter mange år med økonomisk smalhals fundet formen. Beskæftigelsen stiger og arbejdsløshedskøen skrumper.

Det er en sund og tiltrængt udvikling, men en grundlæggende forudsætning er, at der er hænder nok til rådighed. Vel at mærke de rigtige hænder. Allerede i 2025 risikerer vi at mangle op mod 70.000 faglærte og have et overskud af ufaglærte.

Det er i gode økonomiske tider, at vi skal sørge for, at alle kommer med på vognen. Derfor er der i de seneste år indført en række puljeordninger med det specifikke fokus at få øget opkvalificering og uddannelse til arbejdsløse. Tilsammen er der 250 mio. kr. om året til rådighed til uddannelse og opkvalificering via puljerne.

Intentionen med puljen til uddannelsesløft var, at ca. 2.250 arbejdsløse årligt skulle påbegynde en erhvervsuddannelse på fuld dagpengesats. Realiteten er, at fra puljens start i juli 2015 til juli 2017 har der været cirka 750 påbegyndte uddannelsesløft. I kroner og ører er forbruget i puljen på under 10 procent.

Hvad angår de regionale uddannelsespuljer er der i Sydjylland 20 mio. kr. årligt til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til arbejdsløse. På landsplan var der et underforbrug på 30 mio. kr.

Alt dette blev iværksat for at bidrage til, at sikre danske virksomheder endnu flere dygtige medarbejdere. Det er rystende at konstatere, at kommunerne og regionerne hænger i bremsen, når virksomhederne gang på gang efterlyser kvalificeret arbejdskraft. Lad os investere i Danmarks fremtid, og få de godt 100.000 arbejdsløse, som står på spring for at få fodfæste på arbejdsmarkedet, med på vognen.