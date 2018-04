Pas på Sommerlandet ved kysterne

Læserbrev: Vi giver langsomt men sikkert slip på vore sommerhuse til udlændinge, og det sker igennem fordøren til Justitsministeriet.

Nogle politikere er rystede over det, andre er så super liberale, at de er ligeglade med, hvad det på sigt vil betyde. Det har ellers været tydeligt nok rundt omkring i Europa, hvor de enkelte landes befolkning er blevet købt ud fra deres egne kystområder.

I avisen argumenteres der for beskyttelse imod salg til udlændinge, for huspriserne vil stige, og det vil være slut for almindelige danskere at erhverve sig et sommerhus.

Det må da være tydeligt for enhver politiker, at sådan vil det gå. De nuværende ejere vil få en gevinst ved deres salg, og så er det slut, og unge danske familier må indstille sig på at blive presset ud og henvist til løsninger i baglandet.

Det er utroligt, at vi har politikere, der er så super liberalt indstillet, at de vil gå ind for, at kommende danske familier bliver presset ud af sommerhusene til fordel for rige tyske familier.

Og så er vi dobbeltmoralske, fordi nogle danskere køber sommerbolig i udlandet samtidig med, at vi lovgiver imod fremmedes køb her. Her må det må være op til hvert land at bestemme sine egne love.

Pas dog på danskernes sommerland. Tyskerne elsker at holde ferier i det til stor glæde for lokale forretningsdrivende.