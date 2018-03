Omskæring. Far passer på mig..

Læserbrev. Far passer på mig.. - tænker den lille dreng, da han ser en fremmed mand med en kniv i hånden kommer hen mod ham. Så han lukker trygt sine øjne og putter sig ind til faderen. Men pludselig mærker han en grusom smerte, åbner øjnene og ser blodet løbe mellem sine ben. Han forsøger fortvivlet at slippe væk, men de voksne holder ham fast.

Ja, sådan foregår det, når religiøse tosser mener, at deres gud er vild med lige præcis små drengeforhuder. Nogle vil måske spørge: - Hvorfor vil Gud ikke hellere have en arm, et ben, et øre eller en hårlok? Et usædvanligt dumt spørgsmål. Denne gud er bare til forhud. Længere er den ikke.

Når nu drengenes fædre ikke selv kan passe på dem, så må der vel være andre voksne, der vil passe på dem, altså deres forhuder? Altså ikke fædrenes, for de har ikke noget tilbage.

Øh, det er altså ikke så ligetil i et højtudviklet og civiliseret samfund som det danske. For er der noget, der bliver taget alvorligt her i landet, er det eventyr og religion. Så ingen af vore politikere kan tage en beslutning.

Hvad gør de så? Jo, de ringer til de viseste personer vi har, nemlig oraklerne i Det Etiske Råd. De ved jo om nogen noget om etik, der blandt andet betyder, hvordan man behandler andre mennesker og andre levende væsener.

Her mener flere af oraklerne, at det er helt etisk, at der ikke skal være forbud mod manglende forhud.

En præst blandt oraklerne siger gud-hjælpe-mig disse guddommelige ord:

- Selv om du er voksen, er du ikke meget klogere end et spædbarn i forhold til Gud. Derfor døber vi spæde. Og jøderne omskærer spæde.

Jeg vil som en service over for mine læsere forsøge at oversætte hans mundlort til nudansk:

-Selv om du er præst, er du dummere end min hest Ibrahim.

En anden af de kloge orakler er en kvinde, der er professor i sundhedspolitiske analyser. Hun er åbenbart ikke vild med forhud, så hun ønsker heller ikke et forbud mod omskæring.

Den konklusion har hun vel hun fra sin sundhedspolitiske betragtning. (Læs: Sundhed lig med at skære i små drenge. Politisk lig med at være bange for religiøse tosser).

Jeg anser, at læserne og min hest Ibrahim er betydeligt klogere end de kloge klogehoveder, der mener, at det er klogt at lemlæste små drenge. Derfor vil jeg bede jer støtte forslaget om forbud mod omskæring på https://www.borgerforslag.dk

Peter Qvistgaard

