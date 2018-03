Omskæring: Bring nu lemlæstelserne til ophør

Læserbrev: Ser man det med. Forleden var der to personer her i JV som kritiserede Peter Orry for hans (som alle andre, på nær ?) afstandtagen til omskæring af små uskyldige drengebørn. Det var ikke rart læsning i et demokratisk samfund. De må være glade for at der er ytringsfrihed her i landet. For magen til forrykt pladder skal man lede længe efter.

At jøder og muslimer har omskåret deres små drenge(0g piger) i hhv.1600 0g 1400 (som bliver nævnt)år gør ikke forbrydelserne mindre modbydelige og ækle.

Vedr. omskæring er meget sagt af plusser? og minusser, men vi mangler handling så vi kan få bragt disse lemlæstelser til ophør i et opbygget og udviklende demokrati