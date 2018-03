Nye skilteregler gør det muligt at reklamere i det åbne land

Læserbrev: Nu er der endelig godt nyt på vej for de mange butikker, foreninger og attraktioner i landdistrikterne, som tidligere er blevet mødt af rigide regler i forsøget på at reklamere med skilte. Vi kan nemlig se frem til en modernisering og lempelse af disse bureaukratiske regler for skiltning i det åbne land.

Jeg glæder mig over, at vi med dette lovforslag nu kan se frem til bedre vilkår for de erhvervsdrivende i landdistrikterne. Konkret betyder lovforslaget nemlig, at lokale erhverv i småbyer med op til 3.000 indbyggere allerede til sommer kan se frem til muligheden for at opstille skilte i vejkanten. Vi skal understøtte væksten i landdistrikterne. Det er jeg overbevist om, at dette lovforslag vil være med til.

Sommeren er blandt andet sæson for loppemarkeder, samt salg af fugt og grønt langs vejene. Det er derfor kærkomment, at netop disse boder og andre små virksomheder nu får mulighed får at opsætte reklame langs vejene.

Det bliver lettere for de lokale at reklamere med skilte i vejkanten, men vi vil dog stadig bevare beskyttelsen af vores smukke natur. Vi skal undgå, at alverdens store skilte og reklamer spredes i vores smukke natur. Det er derfor dejligt, at vi har fundet en løsning, som både tilgodeser naturen og de små lokale erhverv.

Endnu et vigtigt skridt mod et Danmark i bedre balance.