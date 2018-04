Nu får vi mere retfærdighed

Læserbrev: I København kom den danske regering, med Søren Pape Poulsen som spydspids, igennem med et af dets helt store projekter. Den europæiske menneskerettighedsdomstol skal nu give medlemslandene af Europarådet mere spillerum, således at konventionernes fortolkning følger med tiden.

Københavnererklæringen, som aftalen er blevet navngivet, er indgået mellem alle 47 medlemslande af Europarådet, hvilket vil sige at den danske regerings holdning nu er udbredt til alle medlemslandene.

Det er en god ting, for det sender et klart signal til menneskerettighedsdomstolen, at man ikke skal blande sig, når Højesteret i Danmark eksempelvis udviser en kriminel udlænding for en række kriminelle forhold.

Erklæringen rammer en god balance. da man både bakker op om at konventionerne er der, og at de skal overholdes, men at fortolkningen af dem ikke står mejslet i granit. Fortolkningen skal følge med tiden, især når vi har så meget grænseoverskridende kriminalitet som vi har i dag.

Hvis konventionerne stadig skal have stor opbakning er der derfor behov for, at menneskerettighedsdomstolen fremover respektere, at når en dom går igennem hele det danske retssystem, så må den endelige kendelse oftest være en retfærdighed og gennemtænkt en. Derfor er det ikke noget domstolen i Strasbourg skal rive op i.