Nu er tiden inde til et universitet i Esbjerg

Læserbrev: I Danmark har vi for tiden otte universiteter. Der ligger fem universiteter i Københavns-området og et i henholdsvis Aarhus, Odense og Aalborg.

Oprettelsen af et universitet har haft meget stor betydning for de tre universitetsbyer uden for Københavns-området.

Esbjerg by har sammen med et stort opland det befolkningsmæssige og uddannelsesmæssige underlag for et universitet. Dertil kommer hele offshore-industrien. Et universitet i Esbjerg vil sammen med udflytningen af statslige arbejdspladser give hele Vestjylland og Sønderjylland et betydeligt løft. Hvis vi virkelig mener noget med udvikling i hele Danmark, er oprettelsen af Danmarks niende universitet i Esbjerg en oplagt sag.