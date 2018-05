Nogen skylder Eva Kjer Hansen en undskyldning

Læserbrev: I det første år, hvor danske landmænd kunne gøde ekstra som følge af Landbrugspakken, faldt udledningen af kvælstof til kystområderne, viser den nyeste Novana-rapport fra Aarhus Universitet.

Man kommer uvilkårligt til at tænke på professor ved selv samme universitet, Stiig Markager, som i sin tid forsøgte at bilde Folketingets miljø- og fødevareudvalg ind, at Landbrugspakken ville medføre merudledning af kvælstof. Det fik - på et forkert grundlag, kan vi nu se - et politisk flertal til at gå i kødet på og efterfølgende vælte den daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), som blev beskyldt for at misinformere om konsekvenserne af Landbrugspakken.

Mon ikke visse oppositionspolitikere samt Stiig Markager skylder Eva Kjer Hansen og dansk landbrug en undskyldning?

Historikken har forhåbentlig lært både politikere, journalister og meningsdannere fremadrettet at slappe lidt af, når øget nedbør og intet andet med jævne mellemrum får kvælstoftallene i vejret. Der er således ingen grund til at angribe hverken Landbrugspakken eller de landmænd, som endelig har fået lov til at give planterne den gødning, de har behov for.

I Bæredygtigt Landbrug glæder vi os ligesom resten af landbruget over, at målinger og ikke modeller skal ligge til grund for den fremtidige regulering, så virkeligheden råder i stedet for myter.