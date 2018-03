Nej til grænsehegn

Læserbrev: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er gennem årene som minister fremkommet med mange mærkelige og tåbelige forslag. Det sidste om etablering af et hegn på grænsen mellem Danmark og Tyskland må vel antages at være et af de mest tåbelige.

Han oplyser, at for en pris af 80 millioner kr. vil han og regeringen foreslå, at man opfører et hegn på grænsen mellem Tyskland og Danmark. Den reelle pris bliver sandsynligvis nok nærmere de 100 millioner.

Hvad skal hegnet egentligt nytte, når der stadig vil være utallige åbninger i form af veje, stier, mark- og jernbaneoverkørsler?

I Tyskland er der i forvejen ganske god barriere i form af Kieler kanalen, og den har da hidtil holdt antallet af vildsvin nede.

En bedre og mere effektiv metode til at holde vildsvinene ude af Danmark kunne være at lave et samarbejde mellem jægere nord og syd for grænsen om nedskydning af alle vildsvin.

Man kunne for eksempel præmiere jægerne med 1.000 kr. for hver nedlagt vildsvin. Med det beløb, der er afsat til hegnet, kan man altså nedskyde mellem 80.000 og 100.000 vildsvin. Samtidig bliver vi også fri for at afskære os fra resten af Europa.

Er der måske også en bagtanke med dette hegn? DF er jo meget hurtige til at tilslutte sig ideen. De ønsker bare hegnet noget højere, så kan det også hjælpe med at holde migranter og flygtninge ude.

Ja hvorfor ikke en mur, når vi nu er i gang?