Nedskæringer kaster skygge over forhandlingerne

Læserbrev: Vi er mange, som håber, at dramaet i Forligsinstitutionen snart slutter med en løsning for alle. Men det er svært, for den offentlige sektor er blevet en kampplads, hvor mange politikere vil spare ved at forringe de ansattes vilkår.

Nedskæringer har gjort, at store dele af vores offentlige sektor kører permanent på "nødbemanding". På de statslige arbejdspladser har vi oplevet et hastigt stigende arbejdspres, pludseligt opsagte fridage som juleaften og nytårsaften, udhuling af løn og vilkår mm.

Den seneste overenskomstperiode har været hård for tilliden mellem parterne i OK18. Det stærke sammenhold blandt de offentligt ansatte skyldes, at vi alle oplever de samme nedskæringer. Offentligt ansatte kan ikke bare løbe hurtigere, og derfor er der en historisk enighed om at nok-er-nok.

Efter mange års spareregime er vi nu nede på 1986-niveau af antallet af offentligt ansatte per borger konkluderer nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Der bliver skåret to procent om året på statens arbejdspladser. Hvor længe skal det blive ved? Skal vi ned på 1950-niveau?

Dansk økonomi er stærk, og der er råd til at sikre velfærden.

Danskerne bakker op om den danske model - og de fleste af os krydser fingre for, at arbejdsgiversiden kommer til fornuft og går med på en rimelig løsning til gavn for både de ansatte og for samfundets fortsatte velfærd.