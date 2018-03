Nedskæringer i DR

Læserbrev: I flere år har mange af vores velfærdssamfunds institutioner været udsat for nedskæringer under påskud af, at der blot var tale om effektivisering. For eksempel inden for områder som sundhed, undervisning, kultur, politi og domstole. Vores statsminister har pisket på de offentligt ansatte for at få dem til at løbe hurtigere og derved sparet 2 procent. Resultatet har været en forarmelse af samfundet og betjeningen af borgerne.

Men nu er procenten så åbenbart sat op til 20. Så meget skal DR spare.

Danmarks Radio, der som public service-organ i årevis har stået i spidsen for danskhed og kultur, er ved at blive udsat for noget, der ligner ødelæggelse. To af dansk politiks mest umage sengekammerater, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, har fundet sammen under dynen i hede favntag, og det har fået følger.

Man skulle tro, at en kulturministers opgave var at skabe kultur. Men her sker altså det modsatte.

Man skulle tro, at Dansk Folkepartis ønske var at gavne danskheden. Men de gør altså det modsatte - og det alene, fordi partiet føler sig forsmået af Danmarks Radio og nu vil hævne sig.

Resultatet af dette sengekammerateri ser ud til at blive et misfoster. Man kan kun håbe på, at der sker en abort før den uhyggelige fødsel.