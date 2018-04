Naturfredning i borgerlig modvind

Læserbrev: Borgerlige politikere har iværksat et felttog imod Danmarks Naturfredningsforening (JydskeVestkysten/Fokus den 27. marts) og vil have foreningen frataget retten til at foreslå rejsning af fredningsager, som de omtaler som et levn fra fortiden.

Nu er der særdeles mange værdifulde og fortidige "levn", som vi værner om, og jeg er overbevist om, at et flertal i befolkningen vil stå vagt også om det her omhandlede levn, hvis virke rækker langt ud i fremtiden, og som er et område, der er for værdifuldt at overlade alene til politikere, hvis fremsyn er lige så kort som afstanden til næste valg.

Som oftest og især blandt lokalpolitikere af borgerlig observans rækker deres bedrifter på området kun til omgørelse eller ophævelse af eksisterende fredningsbestemmelser og alene baseret på økonomiske hensyn.

Det bør præciseres, at foreningens ret er at "foreslå", men at det er frredningsnævnene, der "beslutter" om fredning skal gennemføres, således at foreningens fredningsmæssige "udskejelser" synes at være under parlementarisk kontrol.

Konservative Mette Abilgaard (MF) tager afstand fra forslaget: "Man skal ikke ændre en praksis, der har fungeret godt i så mange år", siget hun - og det har hun så inderlig ret i.

De borgerlige forslagsstillere bør ikke have vinden i ryggen i denne sag, men mødes med modvind - gerne grænsende til strid blæst.