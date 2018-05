Når en minister opfinder problemer, som ikke er problemer

Læserbrev: Integrationsminister Inger Støjberg har ganske givet et stort publikum for sin konfrontationssøgende retorik over for den muslimske befolkningsgruppe i Danmark.

Jeg mener, vi er nødt til at begrænse antallet af flygtninge og indvandrere, at vi skal stille tydelige krav og være langt bedre til integration.

Men ellers synes jeg, det er for meget med Inger Støjberg og hendes evindelige behov for at skabe konflikt.

Senest hævder hun, at det kan være farligt for os alle, hvis muslimske buschauffører under ramadanen hverken drikker eller spiser, og den "liberale" minister opfordrer chaufførerne til at holde ferie.

Der er bare det, at Inger Støjberg ser konflikter, som ikke er der.

Ifølge Arriva har faste og ramadanen aldrig givet anledning til problemer eller farlige situationer.

De muslimske chauffører handler ansvarligt og lavpraktisk - de bytter vagter med etnisk danske chauffører, som gerne vil holde fri i juledagene - eller de sørger for at have korte arbejdsdage under ramadanen.

Tænk, hvis Inger Støjberg havde valgt den vinkel og havde givet ros og anerkendelse - så havde hun integreret frem for at skabe konflikt - men, det er desværre ikke Støjbergs dagsorden.