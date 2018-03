Læserbrev: I JydskeVestkysten søndag den 18. marts havde medlem af Europa-Parlamentet Jørn Dohrmann et indlæg under overskriften: "Grænsekontrol".

Jeg er ligeglad med, hvad han mener om grænsekontrol.

Men når han i omtalen af nogle flygtninge omtaler disse mennesker som "en uskøn blanding af voldelige kriminelle og immigranter og andet skrammel", så kan jeg ikke være ligeglad mere.

Uanset hvem disse stakkels mennesker måtte være, og hvad de har med i bagagen fra deres fortid, kan man aldrig kalde dem for "skrammel". Det er da et utroligt forkvaklet og menneskefjendsk syn på ens medmennesker. Jeg blev virkelig chokeret over, at en dansk politiker, som er vor repræsentant i EU, kan have så lave tanker og holdninger til sine medmennesker.

Jeg skammer mig virkelig over, at en landsmand kan være så gemen. Men der udspiller sig jo klart for tiden en konkurrence blandt visse politikere om, hvem der kan præstere den hårdeste retorik over for flygtninge.

Jeg synes i øvrigt, at Dansk Folkepartis nedgøring af mennesker på flugt fra krig og elendighed nærmer sig den rene racisme og menneskefjendskhed.