Medicinuddannelsen oprettes i Esbjerg

Læserbrev: Vi oplever i øjeblikket stor mangel på uddannede læger uden for de største byer. Faktisk skriger både den offentlige og private sektor efter kvalificerede læger. Og det problem vil kun blive større i fremtiden, hvis ikke vi gør noget. Vi risikerer dermed at skævvride Danmark. Og derfor kan vi ikke blot stå og se til fra sidelinjen.

Sidste år oprettede vi 50 ekstra pladser på medicinstudiet på Aalborg Universitet. Men yderligere tiltag skal gennemføres, hvis vi vil efterkomme den store mangel på uddannede læger. Jeg glæder mig derfor over, at regeringen nu vil oprette over 250 nye pladser på medicinstudiet, som skal skabe rammerne for, at nye kandidatuddannelser kan etableres i både Køge og Esbjerg.

Det er helt afgørende med en medicinuddannelse i byer som Esbjerg, så vi i fremtiden er sikret nem adgang til lægehjælp overalt i Danmark. Ellers risikerer vi blot, at endnu flere danskere søger mod de større byer, og at dele af Danmark bliver koblet af resten af landet.

Alt for mange flytter ind til de største byer, og det betyder, at der kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft uden for disse byer. Det er derfor en afgørende prioritet for Venstre, at efterkomme den store efterspørgsel på læger, hvis vi skal sikre et Danmark i bedre balance. Venstre ønsker lægedækning i hele landet.