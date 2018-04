Målinger synliggør virkeligheden

Læserbrev: Landbruget skal reguleres, så vi undgår unødig næringsstofudledning. Landbruget skal reguleres på baggrund af virkeligheden - ligesom alle andre virksomheder og husstande. Derfor er den eneste rigtige metode at måle på virkelighedens output dvs. på udledninger - i stedet for at beregne på tilførsler. Sådan gør man i Tyskland.

I Slesvig-Holsten har man siden 1991 målt på 14 - 20 parametre på 270 målepunkter mindst en gang hver måned. På den måde kendes den gode normaltilstand, og man kan hurtigt finde frem til en eventuel problemudledning - og konstatere om den stammer fra landbruget eller et andet sted. Det kan man ikke i Danmark - for man har ikke sådanne målinger. Man har i det offentlige Danmark ingen baggrundsviden for at stoppe forhøjede udledninger straks.

I Tyskland har man brugt målingerne til hurtigt at finde en eventuel forurener, hvad enten denne var landbruget eller andre. I Tyskland måtte man, på baggrund af målinger erkende, at man ikke vedblivende kunne tilføre markerne biogasgylle ovenpå de gængse normer for kvælstof. Det fik man stoppet, fordi man havde målingerne.

Landbruget ønsker sig sådanne systematiske målinger i Danmark. Landbruget ønsker at blive reguleret fagligt korrekt og blive reguleret efter virkelighedens forhold. Det er enkelt at indføre - efter model fra Tyskland.