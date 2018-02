Må udlandet købe dansk jord

Læserbrev: I sit svar til mig i JydskeVestkysten den 5. februar under overskriften: "Må dansk jord købes af udlandet"? stiller Jens Chr. Stausholm Christensen mig nogle spørgsmål vedrørende min kristendom. Blandt andet om jeg elsker min næste som mig selv. Der må jeg nok indrømme, at jeg kommer til kort. Alt i alt er jeg klar over, at jeg nok ikke er bedre end de fleste, og sikkert en gennemsnitlig synder for "Vorherre".

Stausholm Christensen spørger om "Statens" ejerskab af skoler, sygehuse, rådhuse m.v. er socialisme, og hvis ikke, hvorfor ejendom af jorden så skulle være det. Det beror på tilblivelsen.

Institutionerne er blevet til ved, at kommuner og amter m.v. over mange år har besluttet at gøre investeringerne ud af indragede skattemidler (efter demokratiske beslutninger).

Beslutninger om at overdrage al jord til Staten vil kræve så store investeringer, at der ikke vil være et demokratisk flertal for at skaffe pengene. Hvis det endelig kunne lade sig gøre, så ville de folk, der skulle drive jorden og passe husdyrene være ringere egnede og dårligere motiveret.

Formodentlig ville vi få en produktion med den halve kvalitet og mængde. Det ville være en katastrofe. Forsøget er kun gjort i socialistiske lande med fattigdom til følge.

At undgå udlændinges kapitalopkøb af dansk jord må kunne bremses ved at forlange ejeres bopæl på eller tæt på ejendommen, så også hele skattebetalingen falder i Danmark.

Jens Chr. Stausholm Christensen slutter med at præsentere en rigtig genistreg. Den konfiskerede jord skal pålægges en jordleje, der skal bruges til at finansiere en borgerløn til alle i Danmark. Hvordan skal man kunne konfiskere jord, købt i god tro uden erstatning. Det vil ingen jura acceptere. Jorden vil heller ikke nemt kunne dyrkes, når de gamle ejere er sat fra bestillingen. Provenuet i landbruget vil mindst blive halveret. Hvordan skulle det kunne bruges til en borgerløn.

Det var kun nogle få af mine indvendinger mod Stausholm Christensens lyse ideer. Min største tvivl om Stausholms ideers bonitet, går nu på, om han overhovedet har begreb om tal og størrelsesordener.

Jeg tror det vil være en katastrofe, hvis han fik nogen betydning politisk.