Lunde Larsens svinehegn er fuld af huller

Læserbrev: For at imødekomme højlydte krav fra sønderjyske svineproducenter vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) opføre et svinehegn langs den dansk-tyske grænse. Hensigten er at holde tyske vildsvin ude af Danmark. Det er frygten for den smitsomme svinesygdom afrikansk svinepest, der angiveligt driver Lunde Larsen. Alligevel tillader ministeren hvert år import af store mængder svinekød fra de lande, hvor svinepesten allerede hærger.

Det 68 kilometer lange hegn til en anslået pris på 70 mio. skatteyderkroner skal rejses langs den dansk-tyske grænse, til trods for at smittebærende vildsvin ikke er konstateret i Tyskland. Nærmeste smitteland ligger mere end 1000 kilometer væk. Det er Polen, hvor der siden 2014 er konstateret flere udbrud af den ødelæggende virussygdom, der også er udbredt i Letland, Estland og Litauen og videre østpå.

- Vildsvin spreder svinepest, og derfor skal de væk. De kan blive smittet af madrester, der stammer fra lande med svinepest. For eksempel på rastepladser, hvor chauffører har spist mad, som de har haft med hjemmefra fra pestområder. Og så smitter vildsvinene hinanden. Derfor må de væk, påstod miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse i december 2017.

Import af fersk svinekød agter ministeren derimod ikke at gribe ind overfor, selvom netop kødsmitte betragtes som den helt store trussel af ministerens ekspertgruppe.

I ministeriets "udbrudsmanual" fra august 2017 hedder det: "Afrikansk svinepestvirus er meget stabil i ekskrementer fra inficerede svin og i svinekroppe, fersk kød og nogle svinekødsprodukter, som opbevares ved kølerumstemperatur."

Ifølge Landbrug & Fødevarer var der en samlet import af svinekød i 2016 på 185.365 tons svinekød. Heraf kom de 117.832 tons (63,6 %) fra Tyskland, hvor der ikke er påvist svinepest, mens 19.665 tons (10,6 %) stammede fra Polen, der nu er ramt af svinepesten. Mindre mængder importeres også fra Letland, Litauen, Estland og Tjekkiet, der alle er ramt af smitten.

Forklaringen på den store import af svinekød til det land i verden, der selv producerer mest svinekød, er blandt andet, at danske landmænds selskab Danish Crown har slagterier i både Tyskland og Polen. Her udnytter man de langt ringere lønninger til selve slagtningen, hvorefter de ferske svinekroppe sendes tilbage til Danmark, hvor forædlingen foregår. Her er der altså et kæmpehul i Esben Lunde Larsens svinehegn.

Den hyppigt gentagne påstand om, at et udbrud af svinepest i Danmark vil betyde en øjeblikkelig lukning af svineeksporten, synes også at savne belæg. Helt åbenlyst gælder denne drastiske påstand hverken for de baltiske lande, Polen eller Tjekkiet. Smittestatus i disse inficerede EU-lande forhindrer ikke eksport, hverken af forarbejdede produkter eller af fersk kød. Hvorfor skulle det så gælde for danske svin?