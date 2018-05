Løb ikke fra ansvaret, Sundhedsminister

Læserbrev: Vi har et sundhedsvæsen, der har leveret markante forbedringer over de seneste år eksempelvis hvad angår hjerte- og kræftbehandling. Vi har samtidig et sundhedsvæsen under pres: stigende udgifter til dyr medicin, en stor stigning i antal ældre med de sygdomme der følger med, langt flere kronikere, der lever længere. Hertil kommer en meget stor stigning af mennesker med psykiske lidelser.

Vi ser af og til konsekvenserne af dette pres med fortællinger om overbelægning med store konsekvenser for patienter og medarbejdere. Eller historier om nedbrud på enkelte sygehuse. Eller rapporter fra Arbejdstilsynet om ansatte, der ikke når at holde pause eller spise og går grædende hjem p.g.a. patienter, der ikke får den pleje og omsorg, de har brug for.

Jeg bliver trist til mode, når sundhedsministeren frasiger sig ansvaret og siger, det alene er regionerne ansvar vel vidende, at den økonomiske ramme, der er til sundhedssektoren, er for lille til at følge med den stigende efterspørgsel efter sundhed.

Danmark er i en situation med et betydeligt økonomisk råderum. Derfor denne opfordring til regeringen. Stop nu ansvarsfraskrivelsen. Lad os i fællesskab sikre et sundhedssystem, der lever op til befolkningens berettigede forventninger og sikre et markant økonomisk løft, hvor der også bliver råd til en langt mere ambitiøs forebyggende indsats.