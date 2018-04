Linjerne over Jelling er de hurtigste

Læserbrev: Åst-Mørup-Gadbjerg gruppens beregninger viser tilsyneladende at Gadbjerg linjen til Billund Lufthavn er hurtigere end Jelling linjerne.

Præmissen for beregningerne er disse VVM tal: (i) togpassagerer til Billund Lufthavn ekskl. Legoland forventes at fordele sig med 13 % fra Givesiden og 87 % fra Jellingsiden, (ii) rejsetiden fra Herning til Billund Lufthavn er 1 time over Gadbjerg og 1,5 timer over Jelling og (iii) rejsetiden fra Vejle til Billund Lufthavn er 4 min. længere over Gadbjerg end over Jelling.

Det undersøges hvorvidt få passagerer med en stor rejsetidsbesparelse kan spare mere samlet tid end mange med en lille rejsetidsbesparelse. Rejsetidsforlængelsen over Jelling er 1,5 timer - 1 time = 30 min. Gevinsten for en gennemsnitlig passager til Billund Lufthavn bliver positiv for Gadbjerg løsningen: 13 % * 30 min. - 87 % * 4 min. = 0,42 min. = 25 sek.

Imidlertid er VVM rejsetiderne afrundede tal. Banedanmarks køreplaner viser at rejsetiden fra Herning til Billund Lufthavn er 1:01 timer over Gadbjerg og 1:13 timer over Jelling. Dermed bliver rejsetidsforlængelsen over Jelling kun 12 min. og gevinsten for Gadbjerg løsningen bliver nu negativ: 13 % * 12 min. - 87 % * 4 min. = -1,92 min. = -115 sek.

Argumentet for Gadbjerg linjen som den hurtigste falder således til jorden. Omvendt bliver gevinsten for de hurtige Jelling linjer 115 sek. per togpassager og dermed 4,6 gange mere markant end de 25 sek.

Imidlertid belaster både Jelling og Gadbjerg løsningerne Jelling/Grejsdalen hårdt med 6 tog per time. De tre VVM løsninger er ikke optimale for Vejle, Billund Lufthavn, Herning og en lang række andre byer.

Give løsningen omlægger Jelling-Give til Jelling-Billund-Give og åbner mulighed for (i) kun 4 tog per time gennem Jelling/Grejsdalen, (ii) rejsetider som er bedre end med bil fra større byer til Billund Lufthavn, (iii) halvtimesdrift på Vejle-Struer uden skift og (iv) forbindelse mod Fredericia/Kolding/Odense uden skift.

En Jelling linje udgør mere end halvdelen af Give løsningen. De resterende 12,5 km fra Billund Lufthavn til togbroen over hovedvej 30 bør også undersøges i en supplerende VVM.