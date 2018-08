Legetøj. Stærk legetøjsvåbenlobby i EU

Læserbrev: Det er skadeligt at ryge, og der kan ikke gøres for meget for at forhindre folk i at begynde at ryge. For et stykke tid siden gjorde EU da også et hæderligt forsøg ved at forbyde lakridspiben. Jeg ved ikke, om det har haft anden virkning, end at man nu ikke mere kan købe og bruge lakridspiber, og det er jo kun til skade for tandlægerne, som dog, så vidt jeg ved, ikke har protesteret imod lakridspibeforbuddet.

Jeg synes ikke, at det er godt, at der føres krig, og at folk skyder på hinanden, men alligevel kan der købes og anvendes krigs- og våbenlegetøj, hvilket kan inspirere børn og svage sjæle til krig og skyderi. Og det kan få tragiske følger, når disse legetøjsvåben forveksles med rigtige våben.

Her kunne EU måske endelig komme med et fornuftigt tiltag og forbyde den slags legetøj. Men der findes måske en for stærk legetøjsvåbenlobby?