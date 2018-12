Læserbrev: Har Tom Andkjær ingen skam i livet?

Læserbrev: Åbenbart ikke.

Den 8. december spørger han, om venstrefløjen ingen skam har i livet. Anledningen er, at "man" på venstrefløjen sammenligner Lindholm med Auschwitz. Selv om jeg læser stort set alle danske aviser dagligt, er jeg ikke stødt på nogen, som har foretaget denne sammenligning - hverken i redaktionelle artikler eller i læserbreve. Men selvfølgelig er det noget svineri at foretage denne sammenligning - ligesom det er, når Tom Andkjær ved enhver lejlighed omtaler sig selv om neger. Ingen etnisk gruppe har lidt så meget som afroamerikanerne (som anstændige mennesker kalder dem), og de stammer alle fra Afrika. Derfor er det en hån mod dem, når Tom Andkjær, som ikke har én dråbe afrikansk blod i årerne, men er fra Brasilien, kalder sig selv neger. Han slutter med at skrive, at "desværre skammer disse tosser sig nok ikke. Jeg tror ikke at de ønsker at hjælpe andre mennesker, medmindre det kan sætte dem selv i et helligt, hvidt lys". Jeg kan så fortælle, at jeg som medlem af Venligboerne har brugt masser af tid på at hjælpe flygtninge. Og jeg kan betro Tom Andkjær, at en meget stor del af dem, som hjælper flygtninge, tilhører venstrefløjen og at de intet gør for at sætte sig selv i et helligt hvidt lys. Og endelig vil jeg bede ham fortælle, hvad han selv har gjort for at hjælpe flygtninge eller andre. Mig bekendt har han udelukkende gjort noget for at hjælpe sig selv.