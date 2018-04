Lærerne i syltekrukken

Læserbrev: Enhver klog politiker ved, at et vanskeligt og penibelt problem midlertidigt kan løses ved at sparke problemet på standby i form af oprettelse af en kommission, som skal komme med anvisninger til løsninger. Det er præcis det, som er sket for lærerne i forbindelse med de lange, hårde overenskomstforhandlinger om bl.a. en ny arbejdstidsaftale. Lærerne har siden 2013 levet med en umulig aftale (lov 409), som har givet urimelige vilkår for lærerne og eleverne i et videnssamfund som Danmark, hvor et af vores mest vigtigste redskaber for udvikling er uddannelse og læring af vores ungdom. Danmarks fremtid er på spil. En kommission er en syltekrukke, som skal udarbejde en fin redegørelse frem mod 2021! Syltekrukken skal vurdere lærernes arbejdstidsregler og udfordringer omkring lærernes rammer og kvalitet i undervisningen. Et nedslående resultat, som jeg håber lærerne siger et rungende nej til ved de kommende urafstemninger. En kommission løser intet, den udskyder blot problemet.