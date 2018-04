Lad os være ærlige om Rusland

Læserbrev: Efter Salisbury-attentatet, må det stå klart for alle, at Putins Rusland er farligt. Det burde have været klart for alle siden Krim-annekteringen. Dog har typer som Marie Krarup (DF) brugt enhver lejlighed til at forsvare et udemokratiske regime, som kontant prøver at slå kiler ned mellem de vestlige nationer.

En "kommende" allierede kan aldrig annektere områder af EU-kandidatlande eller give prorussiske partier økonomisk støtte. Og værst af alt "hacker" sig ind i det amerikanske valg. Marie Krarups linje til Rusland er derfor uholdbar og uansvarlig.