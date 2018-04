Lad os nu få en effektiv kontrol

Læserbrev: Der er grund til at opfordre justitsministeren til at optimere kontrollen ud af landet. Dette efter at Flensborg Avis kunne oplyse, at de tyske myndigheder har stoppet 400 udlændinge ved den dansk tyske grænse, bare i årets første tre måneder.

Lad os nu få en effektiv grænsekontrol, begge veje. Jeg opfordrer kraftigt justitsministeren til at kontakte de tyske myndigheder, så vi derigennem kan få en aftale om permanent kontrol mellem Tyskland og Danmark. Altså både ved ind- og udrejse.

Det er rent ud sagt slendrian og derfor må kriminelle udlændinge, der ikke respekterer landegrænsen effektivt, stoppes. Vi må have en permanent grænsekontrol ud af Danmark og håbe på at tyskerne vil indføre det hurtigst muligt. Det vil blive til gavn for begge lande.

Når forbundspolitiet i årets første tre måneder har tilbageholdt omkring 400 personer, der har krydset grænsen uden at være i besiddelse af de nødvendige papirer om ophold i Tyskland og yderligere ca. 70 tilbagevisninger af personer fra den danske politikontrol på grænsen, så skal der mere justits til på grænsen.

Det er tog og busser, der er det foretrukne transportmiddel for rejsende uden opholdspapirer, så derfor står det tyske politi ofte på banegården og ved busserne. Men det er ikke permanent og det må derfor indføres.