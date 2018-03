Kvalifikationer før køn

Læserbrev: Med reference til den 8. marts og tidligere kvindekampe udnyttede SF og Enhedslisten den 19. marts regionens talerstol til at problematisere, at vi udpegede for få kvinder til Syddansk Vækstforum. Men skulle vi så i stedet for den mandlige direktør, der sågar er bosat her og engageret i områdets udvikling, have udpeget den kvindelige sekretariatsmedarbejder fra København, fordi der ellers ikke var kvinder nok? Eller skulle man afvise vores borgmestre, fordi størstedelen er mænd?

Dagens diskussion er noget af det mest diskriminerende, jeg som kvinde har været ude for, og jeg kunne forestille mig, at mændene også er trætte af at vælges fra, alene fordi de er mænd.

Det fjerner fuldstændig motivationen og et hvert incitament for at dygtiggøre sig og yde sit bedste, når man ikke længere kan være sikker på, om det er køn eller kvalifikationer, der bliver det udslagsgivende.

Som eneste kvindelige formand for de stående udvalg i regionen vælger jeg dog at tro på, at man har peget på mig på grund af mine kvalifikationer. Samtidig glæder jeg mig over, at man i det parti, der har foreslået mit navn til formandsposten, heldigvis er af en anden overbevisning end SF og Enhedslisten, så jeg med god grund og ro i maven kan tro på, at jeg også var blevet valgt som formand, hvis jeg var en mand.