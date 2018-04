Kristentroen fylder for lidt

Læserbrev: Preben Hansen skriver i et læserbrev den 5. april, at troen fylder alt for meget. Og så gør han grin med bibelens fortælling om jomfrufødsel og et liv efter døden og skriver at det er falskheder.

Kære Preben Hansen og andre. Det er ikke falskheder. Men det er hvad ca. 80 % af danskerne bekender i Trosbekendelsen og det står i Guds ord - bibelen.

Når du ikke tror på et liv efter døden, så tror du formentlig heller ikke, at det er Gud, der har skabt universet og jorden og mennesker med et formål. Men alligevel er Gud vor skaber. Og i bibelen står der, at mennesker som siger, at Gud ikke findes - de er tåber. Og hvor er det sandt. Hele universet er jo et bevis på, at der er en skaber. Alt dette kan jo ikke komme ud af ingenting.

Det er trist at bibelfortællinger og fadervor og salmesang forsvinder mere og mere ud af børnehaver og skoler. Og i stedet åbnes der op for østerlandske religioner i form af yoga og mindfullnes. Disse østerlandske religioner kan ikke frelse mennesker. Der er kun én vej til Gud og det er ved omvendelse og tro på Jesus Kristus.

Jo mere kristentroen forsvinder, jo mere ondskab og ulykke, vil vi opleve i Danmark.

Gud bevare Danmark.