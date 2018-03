Læserbrev: I nogle af dagbladene har Skat inden for den seneste tid indrykket jobannoncer, hvor man søger "Fagligt ambitiøse ledere med pionerånd til den offentlige gældsinddrivelse!

Det er på tide, at skatteministeren får presset den tunge skatteadministration op i gear!

Vi har nu i over et år ventet på et andet udspil fra Skat angående inddrivelsen af udlandsdanskeres kæmpe gæld i nærheden af 100 milliarder inkl. renter!

Det er mig stadig uforståeligt, at der ikke har været basis for at lade udenlandske kreditinddrivelsesvirksomheder lig vores Ribers Kredit Information forsøge at inddrive denne enorme skattegæld!

Hvorfor har man ikke tilbudt en hvis procent sum som honorar for indsatsen?

Ifølge tidligere formand for skattefogederne Erik Prehn, byrådsmedlem i Birkerød, har skatteadministrationen i Danmark en middelalderlig tilgang til en sådan forretning - man håber stadig på, at skatteborgeren kommer til fornuft og gør sin pligt - "kræv din ret og gør din pligt" - socialistisk slogan fra tiden efter besættelsen - men i dag - velfærden har ødelagt solidariteten!