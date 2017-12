Konsekvenser: Hvem har ansvaret for dine børns opdragelse?

Læserbrev: Vi har en tendens til at skyde skylden på alle mulige andre end os selv, når der er noget i vejen med vores børns humør eller opførsel; om det så er den lokale skole, vores barns klasselærer eller træneren nede i den lokale idrætsforening. Men hvem har egentlig ansvaret for dine børns opdragelse?

Det har du.

Det er vigtigt, at vi som forældre tager ansvar for vores børns opdragelse. For en god og vedholdende børneopdragelse er en håndsrækning til vores egne børn. Det er fundamentet for, at de kan fungere godt i diverse fællesskaber.

Det bekymrer mig, når forældre accepterer, at deres børn ikke hjælper til med basale opgaver i hjemmet. Når de lader børn række tunge eller bruge grimme ord, uden det får nogle konsekvenser.

Som mor til tre er jeg helt med på, at det i en travl hverdag kan være svært at stille de rette krav og sætte de rigtige grænser for ens børn. Børneopdragelse er ikke nogen nem opgave. Men ikke desto mindre er det en af de vigtigste opgaver, vi har som forældre. Det er en opgave, vi ikke kan skubbe væk.

Hvis vi i en travl hverdag vælger lette løsninger og ordner opgaver for vores børn, som de i bund og grund bør klare selv, så gør vi vores børn en bjørnetjeneste. Så hjælper vi måske vores børn her og nu - men ikke på den lange bane.

Det kan være svært at opdrage børn til både at være selvtænkende individer med egne holdninger - og samtidig lære dem at se ud over deres egen næsetip og vise hensyn til andre. Derfor er det glædeligt, at vores regering netop har igangsat "Opdragelsesdebatten", som skal samle og dele viden om børneopdragelse. Det skal hjælpe forældre, så de ikke skubber en af deres største ansvar væk; nemlig ansvaret for deres egne børn.