Kompleksitet årsag til omgørelser

Læserbrev: Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at alt for mange kommunale afgørelser på social-, børne- og voksenhandicap-området indeholder fejl og mangler. Det er beklageligt, at så mange sager viser sig at være afgjort forkert. Men så længe folketinget ikke for alvor gør noget for at sætte kompleksiteten i lovgivningen ned, kan vi ikke regne med at se seriøse ændringer.

Forskere påpeger, at der faktisk ikke kommer særlig mange nye love. Forstået som lovgivning på områder, der aldrig tidligere har været reguleret. Det, der navnlig kendetegner nye generationer af lovgivning, er, at de er mere komplekse end de foregående.

Jo mere kompleks en lov er, desto sværere er det at træffe ensartede afgørelser. Og jo mere kompleks en lov er, jo større risiko er der for, at en klageinstans vil nå frem til, at der er sket en fejl.

I denne valgperiode har Eva Kjer (V) og jeg selv arbejdet hårdt på at ansvarliggøre Folketinget. Der er ikke noget, der har ændret sig afgørende. Men vi er forsigtige optimister.