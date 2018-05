Kom med mine julekort

Læserbrev: Jeg elsker at modtage et julekort! Jeg ved ikke med dig? Det er en varm tanken, at en person har sat sig ned og tænkt på mig og ikke bare videresendt en mail til hele familien. Men det er jo næsten ikke muligt at få sendt et brev til tiden, og det bliver et problem. Vi kan ikke tillade os at tvinge den ældre generation til at benytte sig af en computer.

Der er et behov for, at posten kan komme ud fra dag til dag. Nyheder og vigtige budskaber skal kunne komme frem fra dag til dag, for ikke at blive forældet.

Det kan ikke passe, at vi ikke er kommet videre siden indførelsen af postvæsnet i 1600-tallet. Dengang tog det otte dage at sende et brev fra København til Aalborg, og gæt - ja, det tager det også den dag i dag.

Et brev ville blive leveret hurtigere, hvis vi sendte det med en brevdue.

Det har selvfølgelig også økonomiske omkostninger at holde postvæsnet kørende. Men det vil også være en stor omkostning at skulle tvinge de ældre til it-hjælp. Men uanset omkostninger er det så menneskeligt rigtigt, at vi tillader os at koble det ældre generation fra samfundet grundet deres manglende evner inden for it?