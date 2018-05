Klagekulturen er gået amok

Læserbrev: Vi er gået fra at være hårdtarbejdende hedebønder til at være apatiske ofre. Vores klagekultur er simpelthen gået for vidt. Vi finder os ikke noget som helst, og vi tåler ikke noget længere. Vi tåler ikke, at bossen forventer lidt mere af os, eller at karakterræset kræver en indsats.

Når vi ser mod andre lande, ser vi eksempelvis Kina, hvor der bliver sat høje forventninger til børn, eller Japan med en arbejdsuge på 70-80 timer. Dér ser vi samfund, der har både mindre selvmedlidenhed og større forventninger. Dér kan vi se, hvor let vi har det i forhold til dem, og det kan vi lære meget af. Vi lærer enten at klage over, eller at trives i forventninger og krav. Så kan vi måske leve i et samfund, hvor klage ikke altid er på dagsordenen. Ville det ikke være dejligt?