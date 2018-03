Katalogsalg eller internethandel

Læserbrev: Engang hed det katalogsalg. Dengang var der bl.a. et handelshus, hvis navn var "Daells Varehus". De udgav et katalog med store pæne billeder af de enkelte varer med bestillingsnummer og pris. I kataloget lå også en bestillingsseddel, og der var vedlagt en konvolut, så man kunne sende sin bestilling.

Varen kom med pakkepost indenfor 2-3 dage, og man betalte ved modtagelsen. Det var en ret udbredt måde at handle på. Jeg kender det fra f.eks. Tyskland, hvor det var firmaer eller handelshuse ved navn som "Neckermann" og "Quelle", der dominerede. Deres kataloger var op til 20 mm tykke, og indholdet omfattede alt fra synåle og knapper til f.eks. møbler, cykler og knallerter.

I dag er kataloget så erstattet af en computerskærm. Bortset fra det, er varesortimentet stort set det samme som før nævnt. Den eneste forskel er efter mit kendskab, at bestilling og betaling foregår ad samme vej, det vil sige, at postvæsnet stort set er ude af billedet. Leverancen sker med private pakkeudbringere. Det kaldes så handel på nettet, eller e-handel.

Det sjove er, at den førstnævnte handelsmåde nok var temmelig udbredt, men man pralede ikke med at have købt hos "Daells Varehus" eller "Neckermann". Derimod har man ikke noget imod at fortælle, at man har købt "på nettet". Det, synes jeg, er mærkelig, idet man i begge tilfælde formentlig købte, fordi prisen var passende billig.