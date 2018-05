Kære Inger Støjberg

Læserbrev: I et debatindlæg i B.T. har du opfordret muslimer til at holde ferie i ramadanen. Du mener, at knap 18 timer uden mad og drikke er uholdbart, hvis man samtidig skal passe sit arbejde. Det kan ligefrem bringe hele Danmarks befolkning i fare, hvis de alligevel gør det.

Nu er det jeg gerne vil spørge dig, om du så også mener, at alle de danskere, der efterhånden har valgt en livsstil, hvor de fast er på 5:2 kur eller måske endda på 4:3 kur, også skal holde fri på deres fastedage? Jeg kender mange, der ikke spiser fra solopgang til solnedgang 2-3 dage om ugen, og når de så endelig spiser er det vel at mærke ikke et fuldt måltid, men måske en salat med op til 500 kalorier.

Men det er måske ufarligt for befolkningen, når det er er danskere, der faster?