KA-overenskomsten er en del af den danske model

Læserbrev: Faglig sekretær Henrik Berg forsøger endnu en gang at vildlede avisens læsere, når det gælder det danske overenskomstsystem. For uanset om han kan lide det eller ej, har den KA-overenskomst, som vi forhandler og vedligeholder, været en del af den danske model siden 1929, hvor KA og Kristelig Fagbevægelse gennemførte de første forhandlinger.

Det Faglige Hus har traditionel konfliktret i vores virksomhedsoverenskomster, og det ville vi også gerne have haft, da vi overtog forhandlingsretten efter Krifa. Men man kan nu en gang ikke få alt, hvad man ønsker.

Hvad Henrik Berg mener om mig, vil jeg ikke kommentere på. Men synes jeg ærlig talt, at det er under lavmålet at kalde KA-overenskomsten for en discountoverenskomst. Den er skruet anderledes sammen end Industriens Overenskomst, og det er derfor svært at holde de to overenskomster op mod hinanden.

Vi har konstant 1850 verserende sager til behandling i Faglig Afdeling og Retssager. Nogle af disse sager vedrører medlemmer, der er ansat under Industriens Overenskomst, men vi kunne da aldrig drømme om at omtale hverken overenskomsten eller overenskomstparterne i samme nedladende vendinger, som Henrik Berg anvender.

Tværtimod viser erfaringen, at udgangspunktet for et godt resultat under en forhandling er respekt for andre mennesker samt en god og sober tone.