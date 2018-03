Jobvækst i hele Danmark - også i Sydjylland

Læserbrev: Onsdag præsenterede Danmarks Statistik de bedste beskæftigelsestal nogensinde. 2.728.800 danskere har i dag et lønmodtagerjob. Aldrig har flere danskere været i arbejde.

Siden sidste valg er der blevet skabt mere end 120.000 nye private arbejdspladser. En del af disse arbejdspladser er kommet som følge af fremgang i økonomien, men en del er også kommet som følge af regeringens politik. Stop for skatte- og afgiftsstigninger og en jobreform er blot nogle af de initiativer, der skubber på for jobvæksten i det private erhvervsliv. Samtidig er antallet af offentligt forsørgede faldet med 44.000 siden sidste valg, og der er 18.700 færre i kontanthjælpssystemet siden kontanthjælpsloftets indførelse i april 2016. Med andre ord går det i den rigtige retning på alle fronter. Og i alle landsdele.

For jobvæksten finder nemlig ikke kun sted i og omkring de store byer, men rundt om i hele landet. Også i Sydjylland. Siden valget i 2015 er antallet af lønmodtagere steget med mere end 11.000 i Sydjylland. Det er vi stolte over og glade for. Det skaber nemlig ikke kun lokal vækst, men en bedre dagligdag for en lang række danskere. Danskere, der går på arbejde og aktivt bidrager til at få vores samfund til at køre rundt.