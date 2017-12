Joans opråb er gået viralt: Lad nu mændene råbe store patter

- Jeg er simpelthen ved at få nok af det her curling samfund!!!!!.

Sådan indleder Joan Aaen Brask fra Mejrup sit Facebook-opslag, som blev skrevet i går morges. I skrivende stund har det fået cirka 5000 likes og lidt under 2000 delinger. Kommentarene vælter ind hvert sekund, og langt de fleste er enige med Joan Aaen Brask i hendes udbrud.

Udbruddet handler om "store patter-sagen" samt de seneste tids sager om både toiletrengøring og #Metoo. Sagen, som de seneste dage har fået voldsomt meget medieomtale, handler om at det danske herrelandshold i fodbold efter sejren over Irland fejrede sejren med at råbe "store patter" i slutningen af deres sejrssang.

Nogen mener at det er helt fint, mens andre synes, det er nedladende. Joan Aaen Brask hører til den gruppe, som synes, at det er i orden. Debatten frustrerede hende i sådan en grad, at hun fredag morgen satte sig til tasterne.

- Det er lang tids frustration, over at vi hele tiden skal være så fintfølende. Alle skal synes noget om alt, og vi skal endelig passe på med ikke at træde hinanden over tæerne, siger Joan Aaen Brask, som er frustreret over, at der altid er nogen, der skal føle sig krænket.

Det var ikke meningen, at hendes opslag som kan ses herunder, skulle have haft så meget opmærksomhed.

- Da jeg nåede 300 likes i går eftermiddag, så tænkte jeg, at det var ved at stikke af. Der kom likes hvert 20. sekund, og så har jeg fået 20 venneanmodninger. Skal vi nu til at være venner, fordi vi er enige, tænkte jeg, siger hun.