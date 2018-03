Ishøj er rig på fattige

Læserbrev: Borgmestrene i Vejen, Tønder, Haderslev, Aabenraa, Varde og Esbjerg kommuner kalder i et læserbrev i JydskeVestkysten Ishøj for en rig kommune, når man tager højde for udligningen. De syd- og sønderjyske borgmestre glemmer, at der er forskel på høje serviceudgifter og et højt serviceniveau.

For eksempel er lønudgifterne til vores medarbejdere og vores socioøkonomiske udgiftsbehov langt højere i Ishøj end i Syd- og Sønderjylland. Vi har høje serviceudgifter, fordi vi i Ishøj har rigtig mange familier med sociale problemer. Der er heller ikke råd til nogen form for luksus i forhold til de fysiske rammer, vi kan tilbyde vores borgere. For eksempel har vi kun én svømmehal til 23.000 borgere - hvor mange har I i Syd- og Sønderjylland?

Det eneste, vi er rige på, er ikke-vestlige indvandrere, fattige, arbejdsløse og dårlige betalere. Her ligger vi helt i top. Det bliver altså nogle af landets fattigste borgere, som risikerer at skulle betale to procent mere i skat på grund af mindre kommunal udligning.

Dermed ikke sagt, at jeg er imod, at man retter op på tidligere fejl i udligningen. Jeg forlanger blot, at det sker på et langt mere validt grundlag, end der er lagt op til i forhold til udlændinges uddannelsesniveau. Alle indvandrere og efterkommere er ikke højtuddannede softwareingeniører eller arkitekter med store indkomster. Tværtimod mangler mange af vores indvandrere og efterkommere de kompetencer, arbejdsmarkedet efterspørger, hvilket gør, at de enten er i lavtlønsjobs eller arbejdsløse.

Jeg vil dog give mine borgmester-kolleger ret i, at man ikke kan kigge isoleret på integrationsudgifterne, hvor Ishøj bliver hårdest ramt af alle. Det samme er nemlig tilfældet i forhold til beskæftigelsesudgifterne. Her bliver vi også hårdest ramt, selvom det er Vallensbæk Kommune, der har ansvaret for vores beskæftigelsesindsats på grund af et forpligtende samarbejde.

Vi vil meget gerne have det fulde ansvar med eget jobcenter, men det kan vi ikke få lov til af Økonomi- og Indenrigsministeren.

Jeg har stor forståelse for, at de syd- og sønderjyske borgmestre ønsker et Danmark i bedre balance. Men jeg har svært ved at se, hvordan udligningen, som det ser ud nu, bidrager til det for Ishøjs vedkommende. Og vi kan heller ikke undvære de penge, vi i dag får via den hovedstadsudligning, som provinsborgmestrene vil afskaffe.

Jeg tror, at alle kommuner er enige om, at udligningen skal være mere fair, men som landet ligger nu, er vi langt fra at nå i mål.