Ingen tvang til statsborgerskab

Læserbrev: En diskussion om håndtryk har rejst sig, efter at et flertal på Christiansborg nu mener, at det selvfølgelig er helt naturligt at give hånd, når man modtager statsborgerskab.

Lad mig understrege, at statsborgerskab aldrig er noget, man som fremmed har krav på. Det er ikke noget, der blot kan uddeles pr. automatik. Det er et privilegium og en stor ære, at opnå et statsborgerskab, der de facto betyder, at man ejer en del af Danmark, som man deler med øvrige statsborgere; altså at man hører til her.

Hvis man er så islamistisk indstillet, at man ikke ønsker at give hånd, så har man ikke noget at gøre i Danmark. Jeg forstår ganske enkelt ikke, at man ønsker statsborgerskab i første omgang, hvis man har det sådan - ligesom jeg i sådanne tilfælde ikke vil gå med til at tildele det. Så kan man finde et andet sted at være. Der er rigeligt med islamiske lande på denne klode til at man kan finde et sted at praktisere sin religion.

Det er med stor undren, at jeg kan konstatere, at vi i Syd- og Sønderjylland har borgmestre, der er villige til at se stort på et sådant regelsæt, når det vedtages. De vil ikke kræve af nye statsborgere, at de skal give hånd til ceremonier for nye statsborgere. Lad mig minde om, at lov er lov - og lov skal holdes. Det gælder også for borgmestre i Syd- og Sønderjylland.