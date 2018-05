Hvornår mon de lærer det

Læserbrev: Jeg synes, det er så synd, når gode, danske firmaer med et godt "firmanavn", som stod for kvalitet, flytter til udlandet. Ofte bliver firmaerne fristet af unge, nye ledere til at flytte produktionen til udlandet og fyrer personalet, fordi de nye unge ledere kun har blik for større omsætning, fortjeneste og afkast. Men de glemmer væsentlige ting som f.eks. kvalitet og kundetilfredshed!

Et eksempel: Jeg skulle bygge et nyt redskabsskur ved sommerhuset og afsøgte markedet og fandt et med et kendt navn, jeg havde kendt i mere end 50 år - ikke Danmarks billigste skur, faktisk et af de dyreste, men nok også Danmarks ringeste! Udenlandsk affaldstræ, som burde være brugt til brændsel i min brændeovn! Andre metaldele til skuret var i en tvivlsom kvalitet fra Kina.

Jeg må indrømme, jeg føler mig snydt.