Hvornår kommer der åbenhed i de lokale forsyningsselskaber

Læserbrev: Ja, det må være det store spørgsmål for mange forbrugere, efter det kom frem, at den skandaleramte direktør for forsyningsselskabet Ewii måtte trække sig efter en række dårlige sager. Han kunne gå med et gyldent håndtryk på 21 mill. kr. Heldigvis holder SE/Stofa repræsentantskabsmøde i næste uge. Her har direktionen - nok afledt af de mange dårlige sager i forsyningsselskaberne - lovet at fremlægge lønniveauet på direktørniveau. Det ser vi frem til, men afventer også svar på, om denne pludselige åbenhed også gælder eventuelt aftalte fratrædelsesordninger/gyldne håndtryk til direktører, der enten fratræder eller må gå før tid?

SE's administrerende direktør, Niels Duedahl, blev ansat i 2009. Hvilke aftaler gælder mon for ham og andre topdirektører, hvis der pludselig sker uventede fyringer eller udskiftninger i toppen af den forbrugerejede koncern?

Det samme gør sig gældende for Din Forsyning, der dækker Esbjerg og Varde. De skal ansætte en ny adm. direktør. Bliver en aftale med den nye direktør indgået i mørkekammeret, eller får hele bestyrelsen mulighed for at spørge ind til løn mv. og aftaler ved fratrædelser?

Direktionen og bestyrelserne bør vise mod og handlekraft og lægge lønniveau og fratrædelsesbetingelser for topchefer m.v. på bordet. Forbrugerne skal ikke igen chokeres med nye og helt igennem uforklarlige og uansvarlige gyldne håndtryk.