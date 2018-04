Hvor straffe de frie skoler

Læserbrev: For at finansiere den ekstra indsats i landets ghettoer vil Socialdemokratiet gøre det dyrere for forældre at vælge en fri- og privatskole. I dag får forældrene et tilskud på 76 pct. af, hvad det i gennemsnit koster at have et barn i den kommunale folkeskole. Det vil Socialdemokratiet sænke til 71 pct. Det vil ramme de ca. 120.000 børn, der i dag går i fri- eller privatskole, og gøre det vanskeligere for familier med en lav indkomst at vælge den skole, der passer bedst til deres barns behov.

Jeg har svært ved at se det rimelige eller socialt ansvarlige i Socialdemokratiets tilgang. De frie skoler udgør et stærkt og vigtigt alternativ til folkeskolerne. Hvorfor straffer Socialdemokratiet skolerne og de mange tusinde familier, der har børn på disser skoler?