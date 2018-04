Hvor længe, denne pine

Læserbrev: Vi er igen gået over til sommertid, og der er igen grund til at spørge: Hvor længe skal vi udholde denne pine, som det er hvert halve år at stille vore ure 1 time frem og et halv år efter tilsvarende tilbage til normal tid? Det var engang, at det var en energibesparende foranstaltning, med disse halvårlige tidsforskydninger. Men det er det iflg. JydskeVestkysten den 24. marts "Fordele og ulemper ved sommertid", ikke mere. Det er langt om længe ved at gå op for flere og flere, og må håbe på at "Landsforeningen mod sommertid" langt om længe får den fornødne tilslutning til, at vore politikere kan se det totalt upraktiske og irriterende i at opretholde sommertiden.